Головна залізнична компанія в країні підлаштовується під пасажиропотік, тому з'явився новий графік поїздів з Житомира.

Новий графік поїздів з Житомира дає пасажирам ще більше зручностей у їхніх подорожах чи робочих поїздках, повідомляє Politeka.

Як заявили у пресслужбі компанії, вже з 27 червня почне курсувати оновлений регіональний експрес, що з’єднає наш облцентр і Київ, роблячи лише одну зупинку у Фастові.

Поїздка займатиме трохи більше ніж дві години, і це без заторів, тисняви й очікування на автостанціях. Новий графік поїздів з Житомира повинен суттєво полегшити дорогу місцевим, які раніше добиралися до столиці автобусами.

Експрес вирушатиме щоденно у будні. З Києва №855 почне рух о 17:48, у Фастові буде о 18:30, а до нашого міста прибуде о 19:58. У зворотному напрямку рейс №856 відправлятиметься о 06:18. З урахуванням ремонтних робіт, у Фастові електропотяг зупиниться о 07:49, а в столиці пасажири опиняться о 08:44.

Починаючи з 1 серпня, цей маршрут трохи прискорять, і прибуття очікується о 08:37. Новий графік поїздів з Житомира дозволить пасажирам уникнути численних незручностей, пов’язаних із рухом автотранспорту.

Експрес курсуватиме без затримок, забезпечить можливість зарядити телефон, розмістити речі та скористатися туалетом. Для багатьох також важливо, що вартість поїздки обіцяє бути приблизно в 2,5 рази нижчою, ніж у маршрутці.

У №856 і №855 передбачені місця для сидіння третього класу, салон яскравий, просторий, чистий. Також є сповивальні столики, зони для велосипедів, місця для людей з інвалідністю.

Важливо, що даний експрес не скасовує діючі приміські рейси. Як і раніше, курсують №7034, що вирушає о 07:48 та прибуває об 11:35, а також №7037 із відправленням о 15:29 та прибуттям о 18:53.

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