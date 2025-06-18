Главная железнодорожная компания в стране подстраивается под пассажиропоток, потому появился новый график поездов из Житомира.

Новый график поездов из Житомира дает пассажирам еще больше удобств в их поездках или рабочих поездках, сообщает Politeka.

Как заявили в пресс-службе компании, уже с 27 июня начнет курсировать обновленный региональный экспресс, который соединит наш облцентр и Киев, делая лишь одну остановку в Фастове.

Поездка будет занимать чуть больше двух часов, и это без пробок, давки и ожидания на автостанциях. Новый график поездов из Житомира должен существенно облегчить дорогу местным, ранее добиравшимся в столицу автобусами.

Экспресс будет отправляться ежедневно в будни. С Киева №855 начнет движение в 17:48, в Фастове будет в 18:30, а в наш город прибудет в 19:58. В обратном направлении рейс №856 будет отправляться в 06:18. С учетом ремонтных работ, в Фастове электропоезд остановится в 07:49, а в столице пассажиры окажутся в 08:44.

Начиная с 1 августа этот маршрут немного ускорят, и прибытие ожидается в 08:37. Новый график поездов из Житомира позволит пассажирам избежать многочисленных неудобств, связанных с автотранспортом.

Экспресс будет курсировать без задержек, обеспечит возможность заряда телефона, разместить вещи и воспользоваться туалетом. Для многих также важно, что стоимость поездки обещает быть примерно в 2,5 раза ниже, чем в маршрутке.

У №856 и №855 предусмотрены места для сидения третьего класса, салон яркий, просторный, чистый. Также есть пеленальные столики, зоны для велосипедов, места для людей с инвалидностью.

Важно, что этот экспресс не отменяет действующие пригородные рейсы. Как и раньше, курсируют №7034, отправляющийся в 07:48 и прибывающий в 11:35, а также №7037 с отправлением в 15:29 и прибытием в 18:53.

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