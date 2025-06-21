Хоч централізованих змін у тарифах не відбулося, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові поступово охоплює окремі громади області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові з червня не відбулося, однак деякі українці все одно платять більше, повідомляє Politeka.

Розцінки на основні послуги для мешканців міста залишаються незмінними. У червні харків’яни й надалі платитимуть стільки ж, як і в травні, але є винятки для окремих громад регіону, де нові ціни вже діють.

Так, вартість на воду та водовідведення в самому Харкові не змінюються. Централізоване водопостачання залишається на рівні 16,032 грн/м³, а водовідведення — 8,484 м³, що в сумі становить 24,516 м³. Проте для інших категорій споживачів ціна вища: 39 м³ за воду та 18,792 м³ за водовідведення.

Водночас мешканці Височанської громади вже від квітня сплачують за підвищеними розцінками: 52 гривні за м³ за водопостачання та 38,56 м³ за водовідведення. Це суттєве зростання, яке демонструє, що процес поступового коригування розцінок триває на місцевому рівні.

Гаряча вода у Харкові також без змін: ціна коливається від 80,62 до 93,22 гривень м³ залежно від постачальника і наявності рушникосушарок у квартирах.

Ціна на газ у червні зберігається фіксованою — від 7,96 до 7,99 грн/м³, що відповідає умовам річного контракту з основними постачальниками.

Електроенергія для побутових споживачів також без змін — 4,32 грн/кВт·год. Ця вартість є єдиною для всіх домогосподарств і діє по всій території України.

Хоч централізованих змін у тарифах не відбулося, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові поступово охоплює окремі громади області. Експерти прогнозують, що згодом можливі перегляди тарифів і в інших районах регіону.

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