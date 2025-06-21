Хотя централизованные изменения в тарифах не произошло, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове постепенно охватывает отдельные общины области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове с июня не произошло, однако некоторые украинцы все равно больше платят, сообщает Politeka.

Расценки на основные услуги жителей города остаются неизменными. В июне харьковчане и дальше будут платить столько же, как и в мае, но есть исключения для отдельных общин региона, где новые цены уже действуют.

Да, стоимость на воду и водоотвод в самом Харькове не меняются. Централизованное водоснабжение остается на уровне 16,032 грн/м³ , а водоотвод — 8,484 м³ , что в сумме составляет 24,516 м³ . Однако для других категорий потребителей цена выше: 39 м³ за воду и 18,792 м³ за водоотвод .

В то же время жители Высочанской общины уже с апреля платят по повышенным расценкам: 52 гривны за м³ за водоснабжение и 38,56 м³ за водоотвод . Это существенный рост, демонстрирующий, что процесс постепенной корректировки расценок продолжается на местном уровне.

Горячая вода в Харькове также без изменений: цена колеблется от 80,62 до 93,22 гривен м³ в зависимости от поставщика и наличия полотенцесушителей в квартирах.

Цена на газ в июне сохраняется фиксированной – от 7,96 до 7,99 грн/м³ , что соответствует условиям годового контракта с основными поставщиками.

Электроэнергия для бытовых потребителей также без изменений — 4,32 грн/кВтч . Эта стоимость едина для всех домохозяйств и действует по всей территории Украины.

Хотя централизованные изменения в тарифах не произошло, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове постепенно охватывает отдельные общины области. Эксперты прогнозируют, что впоследствии возможны пересмотры тарифов и в других районах региона.

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