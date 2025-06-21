Безкоштовне житло для ВПО у Харкові є реальною можливістю знайти тимчасовий прихисток у складний час.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові пропонують небайдужі громадяни та благодійні ініціативи, повідомляє Politeka.

У кількох районах Харкова доступні кімнати у приватних будинках з усіма необхідними зручностями, включно з гарячою водою, інтернетом, санвузлом та кухнею.

Одна з ініціатив пропонує дім у районі Новоселівка, неподалік від залізничного вокзалу (ЮЖД). Там є окрема кімната з меблями, доступна для жінки-переселенки. Будинок знаходиться у приватному секторі, де створені комфортні умови для проживання: тепло, затишно та безпечно.

Ще одна пропозиція – проживання у приватному будинку для жінок ВПО з маленькими дітьми. Окрім цього, є можливість отримати допомогу з харчуванням та засобами для догляду за дітьми, зокрема памперсами. Це суттєво знижує витрати родини на найнеобхідніше та дозволяє сконцентрувати зусилля на пошуках роботи чи вирішенні побутових питань.

Також надається безкоштовне житло у районі Соснова гірка. Пропонується окрема кімната у будинку з усіма зручностями – туалет, душ, кухня, доступ до інтернету. Ця пропозиція адресована жінці, яка залишилася без даху над головою. Умови проживання прості, але комфортні, і забезпечують базові потреби для спокійного повсякденного життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові – це реальна можливість знайти тимчасовий прихисток у складний час. Якщо ви або ваші знайомі опинилися без домівки, звертайтеся через Viber або за вказаними телефонами. Подібні ініціативи — це приклад справжньої взаємодопомоги та людяності, які особливо важливі у часи випробувань.

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