Виплата недоотриманої субсидії для пенсіонерів у Харківській області здійснюється виключно відповідно до законодавства.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області можуть бути призначені навіть у разі недоотримання допомоги, проте важливо знати всі нюнаси, повідомляє Politeka.net.

Головне управління Пенсійного фонду України надало роз’яснення щодо отримання недоотриманої допомоги у разі смерті її одержувача.

Як повідомляється, у випадку, коли cубсидії для пенсіонерів у Харківській області було призначено, але кошти не встигли виплатити через смерть отримувача, право на їх отримання має інший член домогосподарства, на підставі якого ця комунальна пільга була призначена.

Для цього особа повинна звернутися до органів Пенсійного фонду протягом трьох місяців з моменту смерті одержувача субсидії. До заяви необхідно додати такі документи:

свідоцтво про смерть особи, якій було призначено субсидію;

документи, що підтверджують особу заявника;

банківські реквізити для переказу коштів.

Водночас у ПФУ наголосили, що чинне законодавство не передбачає передачу таких коштів у порядку спадкування. Виплата недоотриманої субсидії для пенсіонерів у Харківській області здійснюється виключно відповідно до пункту 3 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року.

Таким чином, недоотриману допомогу можуть виплатити лише одному з членів того самого домогосподарства, за яким була оформлена пільга на оплату комунальних послуг.

Підкреслимо, житлова субсидія — це форма державної підтримки для домогосподарств з обмеженим доходом, які не в змозі самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг.

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