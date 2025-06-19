Выплата недополученной субсидии для пенсионеров в Харьковской области производится исключительно в соответствии с законодательством.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области могут быть назначены даже при недополучении помощи, однако важно знать все нюнасы, сообщает Politeka.net.

Главное управление Пенсионного фонда Украины предоставило разъяснение о получении недополученной помощи в случае смерти ее получателя.

Как сообщается, в случае, когда cубсидии для пенсионеров в Харьковской области были назначены, но средства не успели выплатить из-за смерти получателя, право на их получение имеет другой член домохозяйства, на основании которого эта коммунальная льгота была назначена.

Для этого лицо должно обратиться в органы Пенсионного фонда в течение трех месяцев с момента смерти получателя субсидии. К заявлению необходимо добавить следующие документы:

свидетельство о смерти лица, которому она была назначена;

документы, подтверждающие личность заявителя;

банковские реквизиты для перевода денежных средств.

В то же время в ПФУ подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает передачу таких средств в порядке наследования. Выплата недополученной субсидии для пенсионеров в Харьковской области производится исключительно в соответствии с пунктом 3 Положения о порядке назначения жилищных льгот, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года.

Таким образом, недополученную помощь могут выплатить только одному из членов того же домохозяйства, согласно которому была оформлена льгота на оплату коммунальных услуг.

Подчеркнем, жилищная субсидия – это форма государственной поддержки для домохозяйств с ограниченным доходом, которые не в состоянии самостоятельно платить полную стоимость жилищно-коммунальных услуг.

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