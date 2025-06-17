Мешканцям цих районів варто врахувати графіки відключення світла у Кіровоградській області та підготуватися до тимчасових незручностей.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області заплановані на 19 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Устинівська селищна рада інформує про планові роботи на території Устинівської громади, які спричинять тимчасове знеструмлення низки вулиць у кількох населених пунктах. Це пов’язано з необхідністю проведення ремонтних та профілактичних заходів на електромережах.

З 09:00 до 17:00 19 червня буде призупинено електропостачання у селі Докучаєве за адресами:

вулиці Віталія Федитника (будинки 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаївська (1-2, 4-21, 24), Затишна (1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54), Захисників України (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53), Ігоря Правосудька (1-18, 21-24, 26, 28, 30), Лісова (1-2, 4-11), Миру (1-23, 25, 27, 29), Степова (1-2, 4-14), Травнева (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Також буде припинене електропостачання у селі Мальчевське за такими адресами: вулиці Б. Хмельницького (1, 3, 10, 13), М. Грушевського (1-2, 5-6), Набережна (1-2, 4, 6-7, 12, 14-16, 18-19), Соборності (1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 16, 19), Шевченка (1, 7, 7Б, 12-14, 16, 18-19, 21-23, 25-26, 28-30, 32-33, 35-36, 39-40, 42-43).

У селі Медове знеструмлення торкнеться вулиці Лесі Українки (8, 13, 16, 25, 28) та хуторя Центральна (будинки 6, 38).

Мешканцям цих районів варто врахувати графіки відключення світла у Кіровоградській області та підготуватися до тимчасових незручностей. Планові роботи проводяться задля поліпшення якості електропостачання, тож у подальшому ситуація має покращитися. Адміністрація громади дякує за розуміння та терпіння під час проведення технічних заходів.

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