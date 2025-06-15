Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Кіровоградській області пов’язане з плановими роботами, які спрямовані на покращення якості електропостачання в громаді.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Кіровоградській області стосуватиметься мешканців Устинівської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Зокрема, 19 червня 2025 року заплановані планові роботи з ремонту електромереж, через які буде тимчасово припинено електропостачання.

Вимкнуть у селі Докучаєве на таких вулицях: Віталія Федитника (будинки 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаівська (1-2, 4-21, 24), Затишна (1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54), Захисників України (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53), Ігоря Правосудька (1-18, 21-24, 26, 28, 30), Лісова (1-2, 4-11), Миру (1-23, 25, 27, 29), Степова (1-2, 4-14) та Травнева (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Також тимчасові перебої торкнуться села Мальчевське — вулиці Б. Хмельницького (1, 3, 10, 13), М. Грушевського (1-2, 5-6), Набережна (1-2, 4, 6-7, 12, 14-16, 18-19), Соборності (1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 16, 19) та Шевченка (1, 7, 7Б, 12-14, 16, 18-19, 21-23, 25-26, 28-30, 32-33, 35-36, 39-40, 42-43).

Крім того, у селі Медове відключення світла відбудеться на вулиці Лесі Українки (8, 13, 16, 25, 28) та хуторі — на Центральній (6, 38).

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Кіровоградській області пов’язане з плановими роботами, які спрямовані на покращення якості електропостачання в громаді. Мешканців просять завчасно підготуватися до тимчасових незручностей і забезпечити зарядку необхідних пристроїв.

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