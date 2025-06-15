Отключение света на неделю 16-22 июня в Кировоградской области связано с плановыми работами, направленными на улучшение качества электроснабжения в общине.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Кировоградской области будет касаться жителей Устиновской территориальной громады, сообщает Politeka.

В частности, 19 июня 2025 запланированы плановые работы по ремонту электросетей, через которые будет временно прекращено электроснабжение.

Выключат в селе Докучаево на таких улицах: Виталия Федитника (дома 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаевская (1-2, 4-11, 2 33-37, 40-45, 47-51, 53-54), Защитников Украины (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53), Игоря Правосудько (1-18, 21-24, 26, 1-2, 2 Мира (1-23, 25, 27, 29), Степная (1-2, 4-14) и Майская (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Также временные перебои коснутся села Мальчевское - улицы Б. Хмельницкого (1, 3, 10, 13), М.А. Грушевского (1-2, 5-6), Набережная (1-2, 4, 6-7, 12, 14-16, 18-19), Соборности (1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 16, 19) и Шевченко (1, 7, 7, 7Б 21-23, 25-26, 28-30, 32-33, 35-36, 39-40, 42-43).

Кроме того, в селе Медовое отключение света произойдет на улице Леси Украинки (8, 13, 16, 25, 28) и хуторе – на Центральной (6, 38).

Отключение света на неделю 16-22 июня в Кировоградской области связано с плановыми работами, направленными на улучшение качества электроснабжения в общине. Жителей просят заблаговременно подготовиться к временным неудобствам и обеспечить зарядку необходимых устройств.

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