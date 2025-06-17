Жителям этих районов следует учесть графики отключения света в Кировоградской области и подготовиться к временным неудобствам.

Графики отключения света в Кировоградской области намечены на 19 июня 2025 года, сообщает Politeka.

Устиновский поссовет информирует о плановых работах на территории Устиновской общины, которые повлекут за собой временное обесточивание ряда улиц в нескольких населенных пунктах. Это связано с необходимостью проведения ремонтных и профилактических мероприятий на электросетях.

С 09:00 до 17:00 19 июня будет приостановлено электроснабжение в селе Докучаево по адресам:

улицы Виталия Федитника (дома 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаевская (1-2, 4-21, 24), Уютная (1-7, 4-3 47-51, 53-54), Защитников Украины (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53), Игоря Правосудько (1-18, 21-24, 26, 28, 30), Лесная (1-2, 4 27, 29), Степная (1-2, 4-14), Майская (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Также будет прекращено электроснабжение в селе Мальчевское по следующим адресам: улицы Б. Хмельницкого (1, 3, 10, 13), М.А. Грушевского (1-2, 5-6), Набережная (1-2, 4, 6-7, 12, 14-16, 18-19), Соборности (1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 16, 19), Шевченко (1, 7, 1, 7Б 21-23, 25-26, 28-30, 32-33, 35-36, 39-40, 42-43).

В селе Медовое обесточивание коснется улиц Леси Украинки (8, 13, 16, 25, 28) и хутора Центральная (дома 6, 38).

Жителям этих районов следует учесть графики отключения света в Кировоградской области и подготовиться к временным неудобствам. Плановые работы проводятся для улучшения качества электроснабжения, так что в дальнейшем ситуация должна улучшиться. Администрация общества благодарит за понимание и терпение во время проведения технических мероприятий.

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