Обмеження руху в Чернівцях, хоча й тимчасові, дозволять у майбутньому забезпечити більш комфортне та безпечне пересування вулицями міста.

Обмеження руху в Чернівцях чекають на мешканців та гостей міста вже з 17 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

У місті розпочинаються масштабні ремонтні роботи на кількох вулицях. Про це офіційно проінформувала Чернівецька міська рада. Обмеження торкнуться важливих транспортних артерій, що може суттєво вплинути на звичні маршрути водіїв і пішоходів.

Перші зміни стосуватимуться вулиці Руської, де в районі будинку №289-Б з 17 по 18 червня проводитимуть розкопку та заміну труби зливної мережі. Через це рух транспорту тут буде повністю перекритий, і водіям доведеться обирати об’їзні шляхи. Тимчасові знаки регулюватимуть обхід небезпечної ділянки.

На вулиці Авангардній (біля будинку №7-А, зі сторони вул. Комунальників) обмеження діятимуть довше — з 17 червня до 14 липня. Тут планують провести поточний ремонт зливного перехвату, що також потребуватиме локального перекриття.

Ще одне місце, де очікується зміна організації дорожнього руху — перехрестя вул. М. Лисенка, Ф. Шиллера та Лесі Українки. У період з 20 по 30 червня тут облаштовуватимуть підвищені пішохідні переходи.

Громадян просять поставитися до тимчасових незручностей з розумінням. Всі ремонтні заходи спрямовані на підвищення безпеки пішоходів, покращення водовідведення та оновлення інфраструктури міста.

Обмеження руху в Чернівцях, хоча й тимчасові, дозволять у майбутньому забезпечити більш комфортне та безпечне пересування вулицями міста. Водіям рекомендується завчасно планувати маршрути та уважно стежити за дорожніми знаками та оновленнями від міської ради.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни