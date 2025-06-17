Ограничения движения в Черновцах, хотя и временные, позволят в будущем обеспечить более комфортное и безопасное передвижение по улицам города.

Ограничения движения в Черновцах ждут жителей и гостей города уже с 17 июня 2025 года, сообщает Politeka.

В городе начинаются масштабные ремонтные работы по нескольким улицам. Об этом официально проинформировал Черновицкий городской совет. Ограничения затронут важные транспортные артерии, что может существенно повлиять на привычные маршруты водителей и пешеходов.

Первые изменения будут касаться улицы Русской , где в районе дома №289-Б с 17 по 18 июня будут производиться раскопка и замена трубы сливной сети. Поэтому движение транспорта здесь будет полностью перекрыто , и водителям придется выбирать объездные пути. Временные знаки будут регулировать обход опасного участка.

На улице Авангардной (возле дома №7-А, со стороны ул. Коммунальщиков) ограничения будут действовать дольше - с 17 июня по 14 июля. Здесь планируют провести текущий ремонт сливного перехвата, что также потребует локального перекрытия.

Еще одно место, где ожидается смена организации дорожного движения – перекресток ул. М. Лысенко, Ф. Шиллера и Леси Украинки . В период с 20 по 30 июня здесь будут обустраиваться повышенные пешеходные переходы.

Граждан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. Все ремонтные мероприятия направлены на повышение безопасности пешеходов, улучшение водоотвода и обновление инфраструктуры города.

Ограничения движения в Черновцах, хотя и временные, позволят в будущем обеспечить более комфортное и безопасное передвижение по улицам города. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршруты и следить за дорожными знаками и обновлениями от городского совета.

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