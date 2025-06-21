Робота для студентів у Харкові пропонує різні вакансії з достойним заробітком.

Робота для студентів у Харкові стає все доступнішою, з’являються пропозиції, які дозволяють поєднувати навчання з повноцінним заробітком, повідомляє Politeka.

Одразу кілька компаній у Харкові відкрили вакансії, де не вимагається досвід, але цінується бажання вчитися, відповідальність і комунікабельність.

Так, A-Shop запрошує на посаду продавця-консультанта жіночих аксесуарів у ТРЦ «Нікольський». Зарплата — 20 000–22 000 грн, при цьому оплата здійснюється щодня з першого дня роботи. Унікальність цієї вакансії — відсутність особистого плану продажів, натомість команда працює на спільний результат.

Гнучкий графік (2/2, 3/3) дозволяє студентам адаптувати робочий час до розкладу занять. Досвід не потрібен, головне — відсутність шкідливих звичок, креативність та бажання працювати. Компанія гарантує наставництво, кар’єрне зростання та 35% знижку на весь асортимент.

Для тих, хто хоче кермувати, «Болтуа» пропонує роботу водієм таксі на авто компанії. Зарплата — 25 000–40 000 грн, 65% з кожної поїздки з першого дня.

Немає необхідності вносити депозит, технічне обслуговування за рахунок компанії, а головне — реальна можливість викупити авто за 1 грн. Вимоги — водійське посвідчення категорії В, досвід водіння від 1 року та наявність смартфона.

Третій варіант — посада продавця-консультанта в магазині електроніки Techno Case. Тут пропонують зарплату до 40 000 грн, оплачуване навчання з першого дня, гнучкий графік (4/3 або 5/2) та 15 видів бонусів щомісяця. Працювати можна поруч із домом, адже магазини розташовані по всьому Харкову. Досвід не потрібен — головне мати енергію, чесність та бажання розвиватися.

Усі ці вакансії доводять: робота для студентів у Харкові — це реальність. Вона може бути комфортною, прибутковою та першою сходинкою до серйозної кар’єри.

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