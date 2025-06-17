Вже розпочато формування нової функції для пошуку безкоштовного житла для ВПО у Харкові.

Вже у 2025 році переселенці зможуть самостійно обирати безкоштовне житло для ВПО в Харкові із перевіреного переліку через спеціальний реєстр, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов під час воркшопу.

Він пояснив, що держава розпочала активний пошук житла для внутрішньо переміщених осіб — розглядаються варіанти використання гуртожитків, санаторіїв, баз відпочинку та іншої нерухомості.

За його словами, вперше в Україні запускається масштабна інвентаризація житлового фонду, який потенційно може бути використаний для переселенців — із чітким акцентом на законність, фіксацію, підзвітність та легким пошуком безкоштовного житла для ВПО в Харкові.

Крім цього, передбачено створення єдиного електронного реєстру житлових об’єктів, у якому українці зможуть бачити доступні варіанти, їхній технічний стан і місцерозташування. У поле зору також потрапляє нерухомість різних форм власності: державної, комунальної, гуртожитки громад тощо.

"Закон також передбачає створення єдиного реєстру житлових об’єктів, який дозволить самостійно бачити наявну нерухомість, ії стан і розташування", – сказав Фролов.

Павло Фролов зазначив, що вже розпочато формування інтерактивної карти безкоштовного житла для ВПО в Харкові. При обласних військових адміністраціях працюють комісії з технічної оцінки об’єктів, а також тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо відновлення інфраструктури.

Тобто уже наступного року тисячі родин переселенців зможуть скористатися можливістю обрати комфортне житло з переліку офіційно перевірених варіантів.

Джерело.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: названо громади, де місцеві жителі, можуть отримати виплати.

Також Politeka писала, Пільги для дітей-ВПО: як отримати допомогу в Харкові, покрокова інструкція.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.