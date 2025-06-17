Уже начато формирование новой функции для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове.

Уже в 2025 году переселенцы смогут самостоятельно выбирать бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове из проверенного перечня через специальный реестр, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПО Павел Фролов во время воркшопа.

Он пояснил, что государство приступило к активному поиску недвижимости для внутренне перемещенных лиц — рассматриваются варианты использования общежитий, санаториев, баз отдыха и другой недвижимости.

По его словам, впервые в Украине запускается масштабная инвентаризация жилищного фонда, который потенциально может быть использован для переселенцев с четким акцентом на законность, фиксацию, подотчетность и легким поиском бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове.

Кроме того, предусмотрено создание единого электронного реестра жилых объектов, в котором украинцы смогут видеть доступные варианты, их техническое состояние и месторасположение. В поле зрения также попадает недвижимость разных форм собственности: государственной, коммунальной, общежития общин и т.д.

"Закон также предусматривает создание единого реестра жилых объектов, который позволит самостоятельно видеть имеющуюся недвижимость, ее состояние и расположение", - сказал Фролов.

Павел Фролов отметил, что уже начато формирование интерактивной карты бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове. При областных военных администрациях работают комиссии по технической оценке объектов, а также продолжаются переговоры с международными партнерами по восстановлению инфраструктуры.

То есть, уже в следующем году тысячи семей переселенцев смогут воспользоваться возможностью выбрать комфортный дом из перечня официально проверенных вариантов.

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