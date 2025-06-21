Работа для студентов в Харькове предлагает разные вакансии с достойным заработком.

Работа для студентов в Харькове становится все доступнее, появляются предложения, позволяющие совмещать обучение с полноценным заработком, сообщает Politeka.

Сразу несколько компаний в Харькове открыли вакансии, где не требуется опыта, но ценится желание учиться, ответственность и коммуникабельность.

Так, A-Shop приглашает на должность продавца-консультанта женских аксессуаров в ТРЦ «Никольский». Зарплата – 20 000–22 000 грн, при этом оплата производится ежедневно с первого дня работы. Уникальность этой вакансии — отсутствие личного плана продаж, а команда работает на общий результат.

Гибкий график (2/2, 3/3) позволяет студентам адаптировать рабочее время к расписанию занятий. Опыт не нужен, главное отсутствие вредных привычек, креативность и желание работать. Компания гарантирует наставничество, карьерный рост и скидку 35% на весь ассортимент.

Для тех, кто хочет рулить, «Болтуа» предлагает работу водителем такси на авто компании. Зарплата - 25 000-40 000 грн, 65% с каждой поездки с первого дня.

Нет необходимости вносить депозит, техническое обслуживание за счет компании, а главное реальная возможность выкупить авто за 1 грн. Требования – водительское удостоверение категории В, опыт вождения от 1 года и наличие смартфона.

Третий вариант – должность продавца-консультанта в магазине электроники Techno Case. Здесь предлагают зарплату до 40 000 грн, оплачиваемое обучение с первого дня, гибкий график (4/3 или 5/2) и 15 видов бонусов ежемесячно. Работать можно рядом с домом, ведь магазины расположены по всему Харькову. Опыт не нужен – главное иметь энергию, честность и желание развиваться.

Все эти вакансии доказывают: работа для студентов в Киеве — это реальность. Она может быть комфортной, прибыльной и первой ступенькой к серьезной карьере.

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