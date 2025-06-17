Графіки відключення газу у Дніпрі у зазначені дні є тимчасовими і необхідними для безпечного та якісного газопостачання міста.

Графіки відключення газу у Дніпрі будуть застосовані 18 та 20 червня у ряді житлових будинків міста, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на системі газопостачання, про що іфнормує Дніпровська філія «Газмережі».

Мешканцям зазначених адрес радять підготуватися до тимчасового припинення подачі блакитного палива.

18 червня роботи торкнуться будинків на вулицях: Стара Межа (№1, 3, 12, 13), Кобзарська (№12, 16-19), а також на проспекті Свободи за адресами №227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 247, 249, 261, 263, 263а, 275б.

Другий етап відключень відбудеться 20 числа у будинках на вулицях Байдаківська (№2, 10, 12, 14), Деревлянська (№1, 3/5, 4, 6-9, 11) та на проспекті Свободи — за адресами від №97 до №141 включно, зокрема 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117/б, 119, 121а, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 141.

Фахівці «Газмережі» нагадують, що відновлення подачі відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт. Власникам квартир та будинків необхідно забезпечити безперешкодний доступ працівникам газорозподільної компанії для проведення необхідних технічних операцій.

Компанія підкреслює, що всі модернізаційні та реконструкційні роботи фінансуються за рахунок коштів, передбачених у тарифі на доставку газу. Регулярна та своєчасна оплата послуг з розподілу газу дозволяє системно підтримувати мережі в належному стані і проводити планові ремонти без зайвих затримок.

Графіки відключення газу у Дніпрі у зазначені дні є тимчасовими і необхідними для безпечного та якісного газопостачання міста. Мешканців закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і стежити за оновленнями від «Газмережі» для отримання актуальної інформації.

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