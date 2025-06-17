Графики отключения газа в Днепре в указанные дни является временным и необходимым для безопасного и качественного газоснабжения города.

Графики отключения газа в Днепре будут использованы 18 и 20 июня в ряде жилых домов города, сообщает Politeka.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на системе газоснабжения, о чем информирует Днепровский филиал «Газсети».

Жителям указанных адресов советуют подготовиться к временному прекращению подачи голубого топлива.

18 июня работы коснутся домов на улицах: Старая Граница (№1, 3, 12, 13), Кобзарская (№12, 16-19), а также на проспекте Свободы по адресам №227, 229, 231, 233, 235, 237, 4, 23 263, 263а, 275б.

Второй этап отключений состоится 20 числа в домах на улицах Байдаковская (№2, 10, 12, 14), Деревлянская (№1, 3/5, 4, 6-9, 11) и на проспекте Свободы — по адресам от №97 до №141 включительно, в частности, 97, 10, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117/б, 119, 121а, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139.

Специалисты «Газсети» напоминают, что возобновление подачи произойдет сразу после завершения ремонтных работ. Владельцам квартир и домов необходимо обеспечить беспрепятственный доступ работникам газораспределительной компании для проведения необходимых технических операций.

Компания подчеркивает, что все модернизационные и реконструкционные работы финансируются из средств, предусмотренных в тарифе на доставку газа. Регулярная и своевременная оплата услуг распределения газа позволяет системно поддерживать сети в надлежащем состоянии и проводить плановые ремонты без лишних задержек.

Графики отключения газа в Днепре в указанные дни является временным и необходимым для безопасного и качественного газоснабжения города. Жителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за обновлениями от «Газсети» для получения актуальной информации.

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