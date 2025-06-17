Графіки відключення води у Харкові необхідні для забезпечення безперебійного і безпечного водопостачання у майбутньому.

Графіки відключення води у Харкові застосовують через аварійні роботи на будинкових системах гарячого водопостачання, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з усуненням дефектів у внутрішньобудинкових системах, які потребують негайного ремонту.

Зокрема, на бульварі Жасминовому, будинок 13, у під’їзді №1 від 17 червня 2025 року з 11:06 розпочалися аварійні ременти, які триватимуть до 30 червня 2025 року до 20:00. Унаслідок цих робіт відключено стояк гарячої води по квартирах: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 52 та 53.

Також на вулиці Гвардійців-Широнінців, будинок 125, під’їзд №1 з 10:55 17 червня по 18:00 30 числа триває ремонт через дефект системи гарячого постачання у квартирах №3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 та 51. Відключення стосується стояка у ванних кімнатах.

Крім того, на вулиці Біблика, будинок 30, з 10:40 17 числа до 20:00 20 червня тривають аварійні роботи на внутрішньобудинковій системі гарячого водопостачання. Виконання робіт забезпечує КП "ХТМ".

Жителів просять врахувати заплановані графіки відключення води у Харкові та заздалегідь підготуватися, щоб уникнути незручностей. Відновлення постачання відбудеться після завершення усього ремонту. Така ситуація є тимчасовою, але необхідною для забезпечення безперебійного і безпечного водопостачання у майбутньому.

КП "ХТМ" нагадує, що доступ до квартир для проведення ремонту є обов’язковим, тому у разі його відсутності це може бути відкладено, що вплине на терміни відновлення води.

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Про подальші зміни у графіку слідкуйте за оновленнями від КП "ХТМ" та місцевих органів влади.