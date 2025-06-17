Графики отключения воды в Харькове необходимы для обеспечения бесперебойного и безопасного водоснабжения в будущем.

Графики отключения воды в Харькове применяют из-за аварийных работ на домовых системах горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

Это связано с устранением дефектов во внутридомовых системах, нуждающихся в немедленном ремонте.

В частности, на бульваре Жасминовом, дом 13, в подъезде №1 от 17 июня 2025 с 11:06 начались аварийные ремни, которые продлятся до 30 июня 2025 до 20:00. В результате этих работ отключен стояк горячей воды по квартирам: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 52 и 53.

Также на улице Гвардейцев-Широнинцев, дом 125, подъезд №1 с 10:55 17 июня по 18:00 30 числа длится ремонт из-за дефекта системы горячей поставки в квартирах №3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 и 51.

Кроме того, по улице Библика, дом 30, с 10:40 17 числа до 20:00 20 июня продолжаются аварийные работы на внутридомовой системе горячего водоснабжения. Выполнение работ обеспечивает КП "ХТМ".

Местных жителей просят учесть запланированные графики отключения воды в Харькове и заранее подготовиться во избежание неудобств. Возобновление поставки произойдет по завершении всего ремонта. Такая ситуация временная, но необходимая для обеспечения бесперебойного и безопасного водоснабжения в будущем.

Коммунальное предприятие "ХТМ" напоминает, что доступ к квартирам для проведения ремонта обязателен, поэтому в случае его отсутствия это может быть отложено, что повлияет на сроки восстановления воды.

О дальнейших изменениях в графике следите за обновлением от Коммунальное предприятие "ХТМ" и местных органов власти.

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