У липні відключення води у Дніпрі торкнуться кількох будинків, повідомляє Politeka.

Як інформує КП «Дніпроводоканал», це стане вимушеним заходом для боржників на проспекті Олександра Поля та Січеславській Набережній.

У комунальному підприємстві наголошують, що відключення водопостачання відбудеться через заборгованість із сплати за послуги. З липня деякі будинки можуть залишитися без води, якщо керівництво житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників не погасить борги або не укладе договори реструктуризації.

Зокрема, у списку боржників: ОК «ЖБК №24 «ВОСТОК-4» за адресою проспект Олександра Поля, 135А із заборгованістю 52 043,73 грн, ЖБК №52 за адресою проспект Олександра Поля, 129 з боргом 73 324,73 грн, а також ОСББ «СІЧЕСЛАВСЬКИЙ» на Січеславській Набережній, 16Б, яке має борг 33 538,22 грн.

Водоканал звертається до керівництва ЖБК та ОСББ з нагадуванням, що у разі несплати заборгованості або відсутності договору реструктуризації, група припинення послуг проведе відключення в липні.

Всі квартири у відповідних будинках залишаться без водопостачання до повного погашення боргу. Крім того, відновлення подачі води буде можливе лише після сплати всієї суми боргу та компенсації витрат на повторне підключення.

Комунальники закликають не зволікати з вирішенням питання, щоб уникнути незручностей для мешканців. Відключення води у Дніпрі мають стати стимулом для своєчасної оплати та врегулювання фінансових зобов’язань.