В июле отключения воды в Днепре коснутся нескольких домов, сообщает Politeka.

Как сообщает КП «Днепропроводоканал», это станет вынужденной мерой для должников на проспекте Александра Поля и Сичеславской Набережной.

В коммунальном предприятии отмечают, что отключение водоснабжения произойдет из-за задолженности по оплате услуг. С июля некоторые дома могут остаться без воды, если руководство жилищно-строительных кооперативов и объединений совладельцев не погасит долги или не заключит договоры реструктуризации.

В частности, в списке должников: ОК «ЖСК №24 «ВОСТОК-4» по адресу проспект Александра Поля, 135А с задолженностью 52 043,73 грн, ЖСК №52 по адресу проспект Александра Поля, 129 с долгом 73 324,73 грн, а также ОС Набережной, 16Б, которое имеет долг 33 538,22 грн.

Водоканал обращается к руководству ЖСК и ОСМД с напоминанием, что в случае неуплаты задолженности или отсутствия договора реструктуризации группа прекращения услуг проведет отключение в июле.

Все квартиры в соответствующих домах останутся без водоснабжения до полного погашения долга. Кроме того, возобновление подачи воды будет возможно только после уплаты всей суммы долга и компенсации расходов на повторное подключение.

Коммунальщики призывают не медлить с решением вопроса во избежание неудобств для жителей. Отключение воды в Днепре должно стать стимулом для своевременной оплаты и урегулирования финансовых обязательств.