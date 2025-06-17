Графіки відключення світла у Полтавській області є необхідним заходом щодо безпечної модернізації мереж.

Скороходівська селищна рада повідомляє про введення графіків відключення світла в Полтавській області у зв’язку з проведенням капітальних ремонтів електромереж АТ «Полтаваобленерго», передає Politeka.

Роботи відбудуться 18 та 19 червня 2025 року відповідно до річної програми оператора системи розподілу.

18 червня з 08:00 до 17:00 (на окремих об’єктах — до 19:00) електропостачання буде тимчасово припинено в таких населених пунктах: смт Скороходове, с. Трудолюбівка, с. Козаче, с. Березове, с. Коханівка, с. Никонорівка, с. Рябківка, с. Скибівка, с. Степове, с. Филенкове, с. Шевченківка, с. Петрівка та інші.

19 червня роботи продовжаться у вказаних селах, зокрема на вулицях:

с. Петрівка: Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна, Гагаріна, Центральна

смт Скороходове: Стрілецька, Сонячна, Магістральна, Коханова, Козацька, Залізнична, Весняна, 8-го Березня, Першотравнева, Гоголя

інші села: Березове, Козаче, Коханівка, Никонорівка, Рябківка, Скибівка, Степове, Трудолюбівка, Филенкове, Шевченківка — на ключових вулицях (Центральна, Молодіжна, Польова, Шевченка, Миру та інші).

Причини — капітальні ремонти енергетичного обладнання та очищення трас повітряних ліній.

Відключення світла в Полтавській області є необхідним заходом для безпечної модернізації мереж. Місцевих жителів просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно врахувати побутові потреби. Варто, зокрема, подбати про зарядку гаджетів, які не зможуть працювати при відсутності світла.

Енергетики працюватимуть у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення подачі електроенергії.

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