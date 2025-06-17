Дефіцит продуктів у Полтавській області вже змушує місцевих мешканців скуповувати мед про запас.

У 2025 році Україна може зіштовхнутися з критичним браком меду, і вже зараз спостерігається дефіцит продуктів у Полтавській області, повідомляє Politeka.

За словами пасічників, через аномальні погодні умови та масову загибель бджіл урожай меду може скоротитися на 60% порівняно з минулим роком. Проблема має глобальний масштаб — у Європі й США ситуація ще гірша.

Навесні 2025 року пасіки в Україні постраждали від пізніх заморозків, граду, дощів і затяжного похолодання. Особливо постраждала акація, яка є основною культурою для першого медозбору. Через негоду рослини не виділяли нектар, а коли цвітіння таки почалося — дощі знищили залишки врожаю.

У регіонах, включно з Полтавщиною, надії на другий збір — соняшниковий мед — слабкі через посуху. Водночас цей вид значно дешевший за акацієвий, і навіть у разі збору прибутки пасічників будуть мінімальними. Дефіцит продуктів у Полтавській області вже змушує місцевих мешканців скуповувати мед про запас.

"Через посуху, яка вже охоплює значні території Півдня і Центру України, бджоли можуть знову залишитися без джерел для збору нектару. А з огляду на те, що соняшниковий продукт має значно нижчу ринкову вартість порівняно з акацієвим, пасічники ризикують отримати мінімальний дохід навіть у разі успішного збору", - говорить засновник "Пасіка 21" Сергій Шаронін в коментарі ЗМІ.

Фахівці радять звернути увагу на якість продукції та купувати товар напряму в перевірених виробників.