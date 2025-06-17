В 2025 году Украина может столкнуться с критической нехваткой меда и уже сейчас наблюдается дефицит продуктов в Полтавской области, сообщает Politeka.

По словам пчеловодов, из-за аномальных погодных условий и массовой гибели пчел урожай меда может сократиться на 60% по сравнению с прошлым годом. Проблема имеет глобальный масштаб — в Европе и в США ситуация еще хуже.

Весной 2025 г. пасеки в Украине пострадали от поздних заморозков, града, дождей и затяжного похолодания. Особенно пострадала акация, являющаяся основной культурой для первого медосбора. Из-за непогоды растения не выделяли нектар, а когда цветение началось — дожди уничтожили остатки урожая.

В регионах, включая Полтавщину, надежды на второй сбор — подсолнечный мед — слабы из-за засухи. В то же время этот вид значительно дешевле акациевого, и даже в случае сбора доходы пчеловодов будут минимальными. Дефицит продуктов в Полтавской области уже заставляет местных жителей скупать мед впрок.

"Из-за засухи, которая уже охватывает значительные территории Юга и Центра Украины, пчелы могут снова остаться без источников для сбора нектара. А учитывая, что подсолнечный продукт имеет значительно более низкую рыночную стоимость по сравнению с акациевым, пчеловоды рискуют получить минимальный доход даже в случае успешного сбора2" . СМИ.

Специалисты советуют обратить внимание на качество продукции и покупать товар напрямую у проверенных производителей.