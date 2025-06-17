Скороходовский поссовет сообщает о внедрении графиков отключения света в Полтавской области в связи с проведением капитальных ремонтов электросетей АО «Полтаваоблэнерго», передает Politeka.

Работы состоятся 18 и 19 июня 2025 года в соответствии с годовой программой оператора системы распределения.

18 июня с 08:00 до 17:00 (на отдельных объектах - до 19:00) электроснабжение будет временно прекращено в следующих населенных пунктах: пгт Скороходово, с. Трудолюбовка, с. Казачье, с. Березово, с. Кохановка, с. Никоновка, с. Рябковка, с. Скибовка, с. Степное, с. Филенково, с. Шевченковка, с. Петровка и другие.

19 июня работы продолжатся в указанных селах, в том числе на улицах:

с. Петровка: Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная, Гагарина, Центральная

пгт Скороходово: Стрелецкая, Солнечная, Магистральная, Кохановая, Казацкая, Железнодорожная, Весенняя, 8-го Марта, Первомайская, Гоголя

другие села: Березово, Казачье, Кохановка, Никоноровка, Рябковка, Скибовка, Степное, Трудолюбовка, Филенковое, Шевченковка — на ключевых улицах (Центральная, Молодежная, Полевая, Шевченко, Мира и другие).

Причины — капитальный ремонт энергетического оборудования и очистка трасс воздушных линий.

Отключение света в Полтавской области является необходимым мероприятием по безопасной модернизации сетей. Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее учесть бытовые нужды. Следует, в частности, позаботиться о зарядке гаджетов, которые не смогут работать при отсутствии света.

Энергетики будут работать в усиленном режиме для скорейшего возобновления подачи электроэнергии.

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