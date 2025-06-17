З початком сезону відпусток залізниця активно підлаштовується під попит, тому й з'явився новий графік поїздів.

Новий графік поїздів включає чимало рейсів і вже частково вступив у дію, повідомляє Politeka.

Українці цього літа зможуть планувати подорожі за розширеними маршрутами. Дістатися як до моря, так і в гори стане простіше.

Новий графік поїздів оголосила "Укрзалізниця", і в ньому з’явилося одразу 18 додаткових пар. Йдеться як про денні рейси, так і про нічні. Більшість маршрутів уже почали діяти, а деякі ще будуть призначені окремими рішеннями. Це зроблено для того, щоб охопити сезонний попит, який завжди зростає із настанням літа.

Зокрема, передбачені пасажирські склади для різних категорій мандрівників. Наприклад, напрямок Івано-Франківськ — Краматорськ охоплює одразу кілька типів з’єднання: нічне між Франківськом і Києвом, а також денне — між столицею і Краматорськом. Цей маршрут пролягає на відстані понад 1350 кілометрів.

Для тих, хто часто їздить між столицею та Дніпром, стане у пригоді рейс Київ — Дніпро. Він курсуватиме у визначені дні тижня і забезпечить денне сполучення між містами. Додатковою перевагою стане можливість пересадки на міжнародні рейси з Києва.

Зокрема, йдеться про напрямок до Варшави, Перемишля, Кишинева і Хелма. Посилення торкнулося і морського напрямку. Інтерсіті до Одеси почне курсувати з кінця червня, з періодичністю шість разів на тиждень.

З Києва відправлення вечірнє, а вранці ви вже на узбережжі. Такий розклад особливо зручний для жителів Чернігова та Сум, які хочуть дістатися до Чорного моря.

Новий графік поїздів також включає нічний Інтерсіті+ до Дніпра. Його особливість у тому, що пасажири зможуть зручно пересідати на швидкісні пасажирські склади в напрямку Львова, Рівного, Луцька, а також Чернігова та Шостки.

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