Новый график поездов включает немало рейсов и частично вступил в действие, сообщает Politeka.

Украинцы этим летом смогут планировать поездки по расширенным маршрутам. Добраться как до моря, так и в горы станет проще.

Новый график поездов объявила "Укрзализныця", и в нем появилось сразу 18 дополнительных пар. Речь идет как о дневных рейсах, так и о ночных. Большинство маршрутов уже начали действовать, а некоторые будут назначены отдельными решениями. Это сделано для того, чтобы охватить сезонный спрос, который всегда растет с наступлением лета.

В частности, предусмотрены пассажирские составы для разных категорий путешественников. Например, направление Ивано-Франковск — Краматорск охватывает сразу несколько типов соединения: ночное между Франковском и Киевом, а также дневное между столицей и Краматорском. Этот маршрут пролегает на расстоянии более 1350 км.

Для тех, кто часто ездит между столицей и Днепром, пригодится рейс Киев — Днепр. Он будет курсировать в определенные дни недели и обеспечит дневное сообщение между городами. Дополнительным преимуществом станет возможность пересадки на международные рейсы из Киева.

В частности, речь идет о направлении в Варшаву, Перемышль, Кишинев и Хелм. Усиление коснулось и морского направления. Интерсити в Одессу начнет курсировать с конца июня с периодичностью шесть раз в неделю.

Из Киева отправка вечерняя, а утром вы уже на побережье. Такое расписание особенно удобно для жителей Чернигова и Сум, которые хотят добраться до Черного моря.

Новый график поездов также включает в себя ночной Интерсити+ в Днепр. Его особенность состоит в том, что пассажиры смогут удобно пересаживаться на скоростные пассажирские составы в направлении Львова, Ровно, Луцка, а также Чернигова и Шостки.

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