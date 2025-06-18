Безкоштовні продукти для ВПО у Хмельницькій області надаються в рамках діяльності Штабу допомоги при міській раді.

Безкоштовні продукти для ВПО в Хмельницькій області може бути отримана українцями у межах спеціальеої благодійної програми, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, яким критеріям потрібно відповідати.

Cтартував новий етап видачі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Безкоштовні продукти для ВПО в Хмельницькій області надаються у межах діяльності Штабу допомоги при міській раді.

Цього разу підтримку можуть отримати переселенці, які належать до таких категорій:

родини з дітьми віком до 18 років;

багатодітні сім’ї та сім’ї, у яких діти перебувають під опікою;

новозареєстровані переселенці, які нещодавно отримали довідку про перебування у Хмельницькій міській територіальній громаді.

Видача допомоги відбувається з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00 за адресою: Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 33. Для отримання безкоштовних продуктів для ВПЛ в Хмельницькій області необхідно мати при собі:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер платника податків (ІПН);

свідоцтва про народження дітей;

довідку переселенця;

у разі наявності — посвідчення особи з інвалідністю.

Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій переселенців, що тимчасово оселилися в межах регіону, та покликана полегшити їхнє повсякденне життя у нових умовах.

Підкреслимо, що Штаб допомоги вимушено переміщеним особам (ВПО) при міській раді знаходиться за адресою: вулиця Героїв Маріуполя, 33. Раніше він розташовувався в кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Штаб надає допомогу українцям, які проживають на території Хмельницької міської територіальної громади та мають відповідні довідки.

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