Безкоштовні продукти для ВПО в Хмельницькій області може бути отримана українцями у межах спеціальеої благодійної програми, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, яким критеріям потрібно відповідати.
Cтартував новий етап видачі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Безкоштовні продукти для ВПО в Хмельницькій області надаються у межах діяльності Штабу допомоги при міській раді.
Цього разу підтримку можуть отримати переселенці, які належать до таких категорій:
- родини з дітьми віком до 18 років;
- багатодітні сім’ї та сім’ї, у яких діти перебувають під опікою;
- новозареєстровані переселенці, які нещодавно отримали довідку про перебування у Хмельницькій міській територіальній громаді.
Видача допомоги відбувається з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00 за адресою: Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 33. Для отримання безкоштовних продуктів для ВПЛ в Хмельницькій області необхідно мати при собі:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер платника податків (ІПН);
- свідоцтва про народження дітей;
- довідку переселенця;
- у разі наявності — посвідчення особи з інвалідністю.
Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій переселенців, що тимчасово оселилися в межах регіону, та покликана полегшити їхнє повсякденне життя у нових умовах.
Підкреслимо, що Штаб допомоги вимушено переміщеним особам (ВПО) при міській раді знаходиться за адресою: вулиця Героїв Маріуполя, 33. Раніше він розташовувався в кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Штаб надає допомогу українцям, які проживають на території Хмельницької міської територіальної громади та мають відповідні довідки.
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