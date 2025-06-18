Бесплатные продукты для ВПЛ в Хмельницкой области предоставляются в рамках деятельности Штаба помощи при городском совете.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Хмельницкой области могут быть получены украинцами в рамках специальной благотворительной программы, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, каким критериям нужно удовлетворять.

Стартовал новый этап выдачи гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц. Бесплатные продукты для ВПЛ в Хмельницкой области предоставляются в рамках деятельности Штаба помощи при городском совете.

На этот раз поддержку могут получить переселенцы, относящиеся к следующим категориям:

семьи с детьми младше 18 лет;

многодетные семьи и семьи, в которых дети находятся на попечении;

новозарегистрированные переселенцы, недавно получившие справку о пребывании в городской территориальной общине.

Выдача помощи производится с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00 по адресу: Хмельницкий, ул. Героев Мариуполя, 33. Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Хмельницкой области необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер налогоплательщика (ИНН);

свидетельства о рождении детей;

справку переселенцев;

при наличии — удостоверение личности с инвалидностью.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий переселенцев, временно поселившихся в регионе, и призвана облегчить их повседневную жизнь в новых условиях.

Подчеркнем, что Штаб помощи вынужденно перемещенным лицам при городском совете находится по адресу: улица Героев Мариуполя, 33. Ранее он размещался в кинотеатре имени Тараса Шевченко. Штаб оказывает поддержку ВПЛ, проживающих на территории Хмельницкого городского территориального общества и имеющих соответствующие справки.

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