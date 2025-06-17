Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Цього тижня прогноз погоди в Україні демонструє характерний для червня контраст, адже будуть зливи в одних регіонах та сонячна стабільність в інших, повідомляє Politeka.

У Харкові 18 червня буде хмарно — вночі та вранці пройде дрібний дощ, температура коливатиметься від +14 до +22°. Наступного дня небо проясниться, а стовпчики термометрів піднімуться до +23°. 20-го очікується незначний денний дощ, що закінчиться до вечора. Вітер посилюватиметься до 6,8 м/с, тим часом як вологість зменшиться до 45%.

У Львові 18-го день почнеться з ясного неба, але згодом хмари затягнуть горизонт. Опадів не буде, температура сягне +25°. 19 числа прогнозується невелика злива вдень, тоді як ранок та вечір будуть ясними. У п’ятницю очікується теплі умови без опадів.

У Києві середа розпочнеться сонячно, однак до вечора буде хмарно. Температура повітря коливатиметься в межах +15...+24°. 19-го — ясний день без опадів, а вже 20 числа вдень пройде дощ, який ослабне ввечері.

В Одесі 18 червня буде хмарно, але сухо. Температурні показники досягнуть +28°. Наступного дня — ранкова ясність зміниться на денну хмарність. 20-го вранці буде похмуро, та потім вигляне сонце. Увесь період — без опадів.

Загалом прогноз погоди в Україні на 18–20 червня обіцяє м’яке тепло, дощі локально — переважно у Харкові та Києві, тоді як південні й західні регіони матимуть стабільну суху погоду.

Отже, плануючи свої справи на найближчі дні, українцям варто врахувати особливості локальної погоди та не забувати про мінливість літнього неба.

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