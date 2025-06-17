Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

На этой неделе прогноз погоды в Украине демонстрирует характерный для июня контраст, ведь будут ливни в одних регионах и солнечная стабильность в других, сообщает Politeka.

В Харькове 18 июня будет облачно – ночью и утром пройдет мелкий дождь, температура будет колебаться от +14 до +22°. На следующий день небо прояснится, а столбики термометров поднимутся до +23°. 20-го ожидается небольшой дневной дождь, который закончится к вечеру. Ветер будет усиливаться до 6,8 м/с, в то время как влажность уменьшится до 45%.

Во Львове 18-го день начнется с ясного неба, но затем тучи затянут горизонт. Осадков не будет, температура составит +25°. 19 числа прогнозируется небольшой ливень днем, в то время как утро и вечер будут ясными. В пятницу ожидаются теплые условия без осадков.

В Киеве среда начнется солнечно, но к вечеру будет облачно. Температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+24°. 19-го - ясный день без осадков, а уже 20 числа днем ​​пройдет дождь, который ослабнет вечером.

В Одессе 18 июня облачно, но сухо. Температурные показатели достигнут +28°. На следующий день – утренняя ясность сменится на дневную облачность. 20-го утром будет пасмурно, а потом выглянет солнце. Весь период без осадков.

В целом прогноз погоды в Украине на 18–20 июня обещает мягкое тепло, дожди локально — преимущественно в Харькове и Киеве, тогда как южные и западные регионы будут иметь стабильную сухую погоду.

Итак, планируя свои дела на ближайшие дни, украинцам следует учесть особенности локальной погоды и не забывать о непостоянстве летнего неба.

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