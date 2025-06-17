Новий графік поїздів у Львові передбачає тимчасовий швидкісний пасажирський склад, який сполучатиме наш облцентр і столицю, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Укрзалізниці", у вихідні 21 та 22 червня львів’яни зможуть скористатися додатковим залізничним рейсом до Києва.

Новий графік поїздів у Львові передбачає запуск №291 і 292 у форматі, до якого українці ще не зовсім звикли. Йдеться про швидкісний сидячий склад, хоча це й не класичний Інтерсіті. Там будуть передбачені купейні вагони з кондиціонуванням, але пасажирам пропонують саме сидячі місця.

Як пояснюють в "Укрзалізниці", обирати місце краще уважно. Система бронювання має свої особливості. Якщо обираєте непарний номер, то воно буде біля вікна. Парні місця, навпаки, розташовані ближче до дверей купе. Тож, щоб уникнути несподіванок, варто звернути увагу на це при купівлі квитка.

Розклад теж доволі зручний. У суботу №292 вирушить о 13:15 і прибуде до столиці близько пів на дев’яту вечора. У неділю в зворотному напрямку №291 виїде з Києва о 09:14, а прибуде до кінцевої вже о 17:04. За словами представників УЗ, рейси заплановані виключно на ці два дні.

Якщо говорити про вартість, то на суботу, 21 червня, проїзд коштує 717 гривень. А от у неділю ціна трохи зросте через підвищений попит. Квиток обійдеться у 785 гривень. Це вартість проїзду у вагонах першого класу.

Новий графік поїздів у Львові передбачає, що квитки, як і раніше, можна придбати кількома способами. Найзручніше зробити це онлайн. УЗ пропонує мобільний застосунок для Android та iOS, а також спеціальний сайт для бронювання. Крім того, залишається й звичний варіант — купівля квитків у касах вокзалів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни