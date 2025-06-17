Главная железнодорожная компания страны разработала новый график поездов во Львове, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов во Львове предусматривает временный скоростной пассажирский состав, соединяющий наш облцентр и столицу, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Укрзализныци", в выходные 21 и 22 июня львовяне смогут воспользоваться дополнительным железнодорожным рейсом в Киев.

Новый график поездов во Львове предусматривает запуск №291 и 292 в формате, к которому украинцы еще не привыкли. Речь идет о скоростном сидячем составе, хотя это и не классический Интерсити. Там будут предусмотрены купейные вагоны с кондиционированием, но пассажирам предлагают сидячие места.

Как объясняют в "Укрзализныце", выбирать место лучше внимательно. Система бронирования имеет свои особенности. Если выбираете нечетный номер, то оно будет у окна. Парные места, напротив, расположены ближе к двери купе. Чтобы избежать неожиданностей, стоит обратить внимание на это при покупке билета.

Расписание тоже довольно удобное. В субботу №292 отправится в 13:15 и прибудет в столицу около половины девятого вечера. В воскресенье в обратном направлении №291 выедет из Киева в 09:14, а прибудет в конечный уже в 17:04. По словам представителей УЗ, рейсы запланированы исключительно на эти два дня.

Если говорить о стоимости, то на субботу, 21 июня, проезд стоит 717 гривен. А вот в воскресенье цена немного вырастет из-за повышенного спроса. Билет обойдется в 785 гривен. Это стоимость проезда в вагонах первого класса.

Новый график поездов во Львове предполагает, что билеты по-прежнему можно приобрести несколькими способами. Удобнее всего сделать это онлайн. УЗ предлагает мобильное приложение для Android и iOS, а также специальный сайт для бронирования. Кроме того, остается и привычный вариант – покупка билетов в кассах вокзалов.

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