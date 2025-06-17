Грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області надається від громадської організації «Відповідальні громадяни» та Mercy Corps, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, як отримати фінансову підтримку.
У рамках проєкту передбачена одноразова грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області у розмірі 10 800 гривень на одну особу. На підтримку можуть розраховувати мешканці Криворізької та Лиманської (окрім міста Лиман) територіальних громад Донецької області, які відповідають одному або кільком з таких критеріїв:
- проживають у межах 15 км чи 16–30 км від зони активних бойових дій;
- нещодавно (протягом останніх 30 днів) переїхали з районів, де тривають бойові дії, з тимчасово окупованих територій;
- втратили житло через його пошкодження чи руйнування внаслідок війни;
- залишаються у статусі внутрішньо переміщених осіб - 31 до 180 днів, якщо евакуювалися з зони до 30 км з лінії фронту, з ТОТ;
- мають щомісячний дохід на одну особу, що не перевищує 6 318 грн.
Перевага надаватиметься таким категоріям:
- багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років);
- одинокі батьки з дітьми;
- люди з інвалідністю;
- особи віком з 60 років;
- вагітні жінки та матері-годувальниці;
- особи з тяжкими хронічними захворюваннями;
- безробітні передпенсійного віку (50–59 років);
- громадяни, які проживають у колективних центрах або у зруйнованому житлі;
- самотні пенсіонери без підтримки з боку дорослих родичів.
Як подати заявку
Для отримання грошової допомоги для пенсіонерів з Донецької області необхідно заповнити онлайн-заявку за спеціальним посиланням (вказується на офіційному ресурсі проєкту).
Під час реєстрації знадобляться:
- документи всіх членів родини;
- підтвердження місця проживання;
- інформація про джерела та розмір доходу;
- банківські реквізити для зарахування коштів.
Ця ініціатива покликана підтримати найбільш вразливих громадян, які постраждали від війни, та сприяти їхній стабілізації у складних життєвих обставинах.
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