Грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області надається від громадської організації «Відповідальні громадяни» та Mercy Corps, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як отримати фінансову підтримку.

У рамках проєкту передбачена одноразова грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області у розмірі 10 800 гривень на одну особу. На підтримку можуть розраховувати мешканці Криворізької та Лиманської (окрім міста Лиман) територіальних громад Донецької області, які відповідають одному або кільком з таких критеріїв:

  • проживають у межах 15 км чи 16–30 км від зони активних бойових дій;
  • нещодавно (протягом останніх 30 днів) переїхали з районів, де тривають бойові дії, з тимчасово окупованих територій;
  • втратили житло через його пошкодження чи руйнування внаслідок війни;
  • залишаються у статусі внутрішньо переміщених осіб - 31 до 180 днів, якщо евакуювалися з зони до 30 км з лінії фронту, з ТОТ;
  • мають щомісячний дохід на одну особу, що не перевищує 6 318 грн.

Перевага надаватиметься таким категоріям:

  • багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років);
  • одинокі батьки з дітьми;
  • люди з інвалідністю;
  • особи віком з 60 років;
  • вагітні жінки та матері-годувальниці;
  • особи з тяжкими хронічними захворюваннями;

Надбавка до пенсії 2025

  • безробітні передпенсійного віку (50–59 років);
  • громадяни, які проживають у колективних центрах або у зруйнованому житлі;
  • самотні пенсіонери без підтримки з боку дорослих родичів.

Як подати заявку

Для отримання грошової допомоги для пенсіонерів з Донецької області необхідно заповнити онлайн-заявку за спеціальним посиланням (вказується на офіційному ресурсі проєкту).

Під час реєстрації знадобляться:

  • документи всіх членів родини;
  • підтвердження місця проживання;
  • інформація про джерела та розмір доходу;
  • банківські реквізити для зарахування коштів.

Ця ініціатива покликана підтримати найбільш вразливих громадян, які постраждали від війни, та сприяти їхній стабілізації у складних життєвих обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись та які документи необхідно мати з собою.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: сума виплат визначається в кожному випадку окремо, де можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.