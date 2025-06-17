У рамках спеціального проєкту передбачена одноразова грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області.

Грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області надається від громадської організації «Відповідальні громадяни» та Mercy Corps, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як отримати фінансову підтримку.

У рамках проєкту передбачена одноразова грошова допомога для пенсіонерів з Донецької області у розмірі 10 800 гривень на одну особу. На підтримку можуть розраховувати мешканці Криворізької та Лиманської (окрім міста Лиман) територіальних громад Донецької області, які відповідають одному або кільком з таких критеріїв:

проживають у межах 15 км чи 16–30 км від зони активних бойових дій;

нещодавно (протягом останніх 30 днів) переїхали з районів, де тривають бойові дії, з тимчасово окупованих територій;

втратили житло через його пошкодження чи руйнування внаслідок війни;

залишаються у статусі внутрішньо переміщених осіб - 31 до 180 днів, якщо евакуювалися з зони до 30 км з лінії фронту, з ТОТ;

мають щомісячний дохід на одну особу, що не перевищує 6 318 грн.

Перевага надаватиметься таким категоріям:

багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років);

одинокі батьки з дітьми;

люди з інвалідністю;

особи віком з 60 років;

вагітні жінки та матері-годувальниці;

особи з тяжкими хронічними захворюваннями;

безробітні передпенсійного віку (50–59 років);

громадяни, які проживають у колективних центрах або у зруйнованому житлі;

самотні пенсіонери без підтримки з боку дорослих родичів.

Як подати заявку

Для отримання грошової допомоги для пенсіонерів з Донецької області необхідно заповнити онлайн-заявку за спеціальним посиланням (вказується на офіційному ресурсі проєкту).

Під час реєстрації знадобляться:

документи всіх членів родини;

підтвердження місця проживання;

інформація про джерела та розмір доходу;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Ця ініціатива покликана підтримати найбільш вразливих громадян, які постраждали від війни, та сприяти їхній стабілізації у складних життєвих обставинах.

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