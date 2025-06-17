Денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области предоставляется от общественной организации «Ответственные граждане» и Mercy Corps, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, как получить финансовую поддержку.
В рамках проекта предусмотрена единовременная денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области в размере 10 800 гривен на одного человека. В поддержку могут рассчитывать жители Криворожской и Лиманской (кроме города Лиман) территориальных общин Донецкой области, которые отвечают одному или нескольким из следующих критериев:
- проживают в пределах 15 км или 16–30 км от зоны активных боевых действий;
- недавно (за последние 30 дней) переехали из районов, где продолжаются боевые действия, с временно оккупированных территорий;
- потеряли жилье из-за его повреждения или разрушения в результате войны;
- остаются в статусе внутренне перемещенных лиц – 31 до 180 дней, если эвакуировались из зоны до 30 км с линии фронта, с ТОТ;
- имеют ежемесячный доход на одного человека, не превышающего 6 318 грн .
Предпочтение будет отдаваться следующим категориям:
- многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет);
- одинокие родители с детьми;
- люди с инвалидностью;
- лица старше 60 лет;
- беременные женщины и кормящей матери;
- лица с тяжелыми хроническими заболеваниями;
- безработные предпенсионного возраста (50–59 лет);
- граждане, проживающие в коллективных центрах или разрушенном жилье;
- одинокие пенсионеры без поддержки со стороны взрослых родственников.
Как подать заявку
Для получения денежной помощи для пенсионеров из Донецкой области необходимо заполнить онлайн-заявку по специальной ссылке (указывается на официальном ресурсе проекта).
При регистрации понадобятся:
- документы всех членов семьи;
- подтверждение места жительства;
- информация об источниках и размере дохода;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств.
Эта инициатива призвана поддержать наиболее уязвимых граждан, пострадавших от войны, и способствовать их стабилизации в сложных жизненных обстоятельствах.
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