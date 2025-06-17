Денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области предоставляется от общественной организации «Ответственные граждане» и Mercy Corps, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как получить финансовую поддержку.

В рамках проекта предусмотрена единовременная денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области в размере 10 800 гривен на одного человека. В поддержку могут рассчитывать жители Криворожской и Лиманской (кроме города Лиман) территориальных общин Донецкой области, которые отвечают одному или нескольким из следующих критериев:

  • проживают в пределах 15 км или 16–30 км от зоны активных боевых действий;
  • недавно (за последние 30 дней) переехали из районов, где продолжаются боевые действия, с временно оккупированных территорий;
  • потеряли жилье из-за его повреждения или разрушения в результате войны;
  • остаются в статусе внутренне перемещенных лиц – 31 до 180 дней, если эвакуировались из зоны до 30 км с линии фронта, с ТОТ;
  • имеют ежемесячный доход на одного человека, не превышающего 6 318 грн .

Предпочтение будет отдаваться следующим категориям:

  • многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет);
  • одинокие родители с детьми;
  • люди с инвалидностью;
  • лица старше 60 лет;
  • беременные женщины и кормящей матери;
  • лица с тяжелыми хроническими заболеваниями;

Прибавка к пенсии 2025

  • безработные предпенсионного возраста (50–59 лет);
  • граждане, проживающие в коллективных центрах или разрушенном жилье;
  • одинокие пенсионеры без поддержки со стороны взрослых родственников.

Как подать заявку

Для получения денежной помощи для пенсионеров из Донецкой области необходимо заполнить онлайн-заявку по специальной ссылке (указывается на официальном ресурсе проекта).

При регистрации понадобятся:

  • документы всех членов семьи;
  • подтверждение места жительства;
  • информация об источниках и размере дохода;
  • банковские реквизиты для зачисления денежных средств.

Эта инициатива призвана поддержать наиболее уязвимых граждан, пострадавших от войны, и способствовать их стабилизации в сложных жизненных обстоятельствах.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.