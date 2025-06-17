В рамках специального проекта предусмотрена единовременная денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области.

Денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области предоставляется от общественной организации «Ответственные граждане» и Mercy Corps, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как получить финансовую поддержку.

В рамках проекта предусмотрена единовременная денежная помощь для пенсионеров из Донецкой области в размере 10 800 гривен на одного человека. В поддержку могут рассчитывать жители Криворожской и Лиманской (кроме города Лиман) территориальных общин Донецкой области, которые отвечают одному или нескольким из следующих критериев:

проживают в пределах 15 км или 16–30 км от зоны активных боевых действий;

недавно (за последние 30 дней) переехали из районов, где продолжаются боевые действия, с временно оккупированных территорий;

потеряли жилье из-за его повреждения или разрушения в результате войны;

остаются в статусе внутренне перемещенных лиц – 31 до 180 дней, если эвакуировались из зоны до 30 км с линии фронта, с ТОТ;

имеют ежемесячный доход на одного человека, не превышающего 6 318 грн .

Предпочтение будет отдаваться следующим категориям:

многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

одинокие родители с детьми;

люди с инвалидностью;

лица старше 60 лет;

беременные женщины и кормящей матери;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями;

безработные предпенсионного возраста (50–59 лет);

граждане, проживающие в коллективных центрах или разрушенном жилье;

одинокие пенсионеры без поддержки со стороны взрослых родственников.

Как подать заявку

Для получения денежной помощи для пенсионеров из Донецкой области необходимо заполнить онлайн-заявку по специальной ссылке (указывается на официальном ресурсе проекта).

При регистрации понадобятся:

документы всех членов семьи;

подтверждение места жительства;

информация об источниках и размере дохода;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств.

Эта инициатива призвана поддержать наиболее уязвимых граждан, пострадавших от войны, и способствовать их стабилизации в сложных жизненных обстоятельствах.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.