Прогноз погоди у Харкові на ці дні демонструє, наскільки мінливою може бути червнева атмосфера.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє мешканцям міста справжню атмосферну зміну, повідомляє Politeka.

З 18 по 20 червня на харків’ян чекає похмура середа з дощем, ясний четвер та частково дощова п’ятниця.

Середа, 18 червня, зустріне жителів міста сірим небом: протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Уночі та вранці очікується дрібний дощ. Температурний фон буде комфортним: від +14° вранці до +22° вдень. Атмосферний тиск стабільний — 744–745 мм рт. ст., вітер помірний — до 6,5 м/с.

Ймовірність опадів найвища у другій половині дня — до 49%. Вологість коливатиметься від 45% до 93%. За народними прикметами, якщо у цей день сонце сильно припікає і стоїть тиша — чекай на грозу. Також саме з 18 червня починаються найкоротші «гороб’ячі» ночі.

Четвер, 19 червня, навпаки, принесе сонце і майже безхмарне небо. Протягом усього дня не передбачено опадів. Температура повітря підніметься до +23°C вдень, а вночі не опуститься нижче +16°C. Атмосферний тиск трохи знизиться — до 742 мм, вітер сягатиме 6,6 м/с у денні години. Вологість істотно зменшиться — лише 40% вдень. Народний прогноз каже: якщо ввечері літають жуки — завтра погода буде гарною.

П’ятниця, 20 числа, буде дещо прохолоднішою — максимум +19°C вдень, в нічну пору +14°C. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, однак до вечора небо очиститься. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 740–742 мм, вітер посилиться до 6,8 м/с, вологість зросте до 84% вночі. Згідно з народними спостереженнями, теплі й ясні умови в цей день віщує добрий урожай, а тривале гриміння — можливий град.

Прогноз погоди у Харкові на ці дні демонструє, наскільки мінливою може бути червнева атмосфера: від затяжної хмарності до літньої ясності й локальних дощів.

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