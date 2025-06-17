У Харкові з’являється все більше роботи для пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок, але не хочуть сидіти вдома.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає гідну оплату і охоплює велику кількість сфер та професій, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні охоплює різні напрямки — від торгівлі до логістики. Наприклад, агентство «Контракт Нерухомість» активно шукає нових співробітників і відкрито заявляє, що їм потрібні саме ті, хто має життєвий досвід і навички спілкування.

Якщо ви колись працювали в освіті, банку чи держструктурі, ця вакансія вам точно не буде чужою. Ця вакансія потребує комунікабельності, але при цьому не обов’язково мати досвід. Вас навчать, підтримають і допоможуть вийти на стабільний дохід, який може сягати понад 40 тисяч гривень.

Ще один варіант — стати водієм-експедитором у представництві ТМ «Рошен». Тут усе як потрібно: офіційне працевлаштування, п’ятиденний графік і доставка продукції по місту та області. Вимоги прості: мати права та водійський досвід хоча б рік.

Ця робота для пенсіонерів у Харкові може бути цікава тим, хто звик до порядку, любить чіткість і не проти трохи покататися містом. А для тих, хто готовий на тимчасові переїзди й хоче змінити обстановку, є пропозиція із вахтовою працею водієм навантажувача у Гостомелі.

Компанія «Корса» навіть забирає працівників із нашого міста службовим транспортом. Пропонують житло, офіційне оформлення, спецодяг і премії.

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