В Харькове появляется все больше работы для пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых, но не желающих сидеть дома.

Работа для пенсионеров в Харькове подразумевает достойную оплату и охватывает большое количество сфер и профессий, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Харькове сегодня охватывает разные направления — от торговли до логистики. К примеру, агентство «Контракт Недвижимость» активно ищет новых сотрудников и открыто заявляет, что им нужны именно те, кто имеет жизненный опыт и навыки общения.

Если вы когда-то работали в образовании, банке или госструктуре, эта вакансия вам точно не будет чужой. Эта вакансия нуждается в коммуникабельности, но при этом не обязательно иметь опыт. Вас научат, поддержат и помогут выйти на стабильный доход, который может достигать более 40 тысяч гривен.

Еще один вариант – стать водителем-экспедитором в представительстве ТМ «Рошен». Здесь все как надо: официальное трудоустройство, пятидневный график и доставка продукции по городу и области. Требования просты: иметь права и водительский опыт хотя бы год.

Эта работа для пенсионеров в Харькове может быть интересна тем, кто привык к порядку, любит четкость и не прочь немного прокатиться по городу. А для тех, кто готов на временные переезды и хочет сменить обстановку, есть предложение с вахтенным трудом водителем погрузчика в Гостомеле.

Компания Корса даже забирает работников из нашего города служебным транспортом. Предлагают жилье, официальное оформление, спецодежду и премии.

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