Прогноз погоды в Харькове на эти дни показывает, насколько изменчива может быть июньская атмосфера.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни обещает горожанам настоящую атмосферную смену, сообщает Politeka.

С 18 по 20 июня харьковчан ожидает пасмурная среда с дождем, ясный четверг и частично дождливая пятница.

Среда, 18 июня , встретит жителей города серым небом: в течение всего дня будет идти пасмурная погода. Ночью и утром будет идти дождь. Температурный фон будет комфортным: от +14 ° утром до +22 ° днем. Атмосферное давление стабильное - 744-745 мм рт. ст., ветер умеренный - до 6,5 м/с.

Вероятность осадков самая высокая во второй половине дня – до 49%. Влажность будет колебаться от 45 до 93%. Наши предки заметили, если в этот день солнце, то лето будет холодным. Также именно с 18 июня начинаются кратчайшие «воробьи» ночи.

Четверг, 19 июня , напротив, принесет солнце и почти безоблачное небо. В течение дня не будет осадков. Температура воздуха поднимется до +23°C днем, а ночью не опустится ниже +16°C. Атмосферное давление немного снизится — до 742 мм, ветер будет достигать 6,6 м/с в дневные часы. Влажность существенно уменьшится – всего 40% днем. Народный прогноз говорит: если вечером летают жуки, завтра погода будет хорошей.

Пятница, 20 числа , будет несколько прохладнее — максимум +19°C днем, в ночное время +14°C. Днем возможен кратковременный мелкий дождь, но к вечеру небо очистится. Атмосферное давление будет держаться на уровне 740-742 мм, ветер усилится до 6,8 м/с, влажность вырастет до 84% ночью. Согласно народным наблюдениям, теплые и ясные условия в этот день предвещает хороший урожай, а продолжительное гремение — возможный град.

Прогноз погоды в Харькове на эти дни демонстрирует, насколько изменчива может быть июньская атмосфера: от затяжной облачности до летней ясности и локальных дождей.

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