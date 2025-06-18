Нова система оплати за проїзд в Ужгороді є кроком до сучасного, контрольованого та прозорого громадського транспорту.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді офіційно запрацює з 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Місто переходить на повністю безготівкову модель оплати в громадському транспорті. Відтепер усі пасажири, включно з пільговиками та дітьми, повинні будуть підтверджувати проїзд через валідатори.

Після валідації пристрій подає звуковий сигнал і показує підтвердження на екрані. Така система вже працювала в тестовому режимі, й за цей час виявилось, що чимало пасажирів не знають, як правильно користуватись валідаторами. Особливо це стало проблемою у години пік — через помилки виникали затримки під час посадки.

Для оплати за кількох пасажирів потрібно спочатку обрати відповідну кількість на екрані. Важливо пам’ятати: одну пільгову карту не можна прикладати кілька разів підряд — вона не зчитуватиметься повторно одразу. Якщо пасажир не провалідує картку, навіть пільгову, — це вважатиметься порушенням і може призвести до штрафу.

До кінця 2025 року триватиме перехідний етап — ще можна буде оплатити проїзд готівкою в водія, але лише з обов’язковим отриманням паперового квитка. Починаючи з 2026 року, передбачена виключно безготівкова форма розрахунку.

Як зазначив керівник проєкту Петро Бобик, електронний квиток — це не лише зручність, а й важливий крок до прозорої та ефективної транспортної системи. Сьогодні валідатори вже встановлені в усіх 40 автобусах «Електрон» та 27 машинах приватних перевізників. До вересня 2025 року транспортні карти отримають усі школярі міста.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді — це крок до сучасного, контрольованого та прозорого громадського транспорту.

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