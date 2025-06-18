Новая система оплаты за проезд в Ужгороде является шагом к современному, контролируемому и прозрачному общественному транспорту.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде официально заработает с 1 июля 2025 г., сообщает Politeka.

Город переходит на полностью безналичную модель оплаты в общественном транспорте. Теперь все пассажиры, включая льготников и детей, должны будут подтверждать проезд через валидаторы.

После валидации устройство подает звуковой сигнал и отображает подтверждение на экране. Такая система уже работала в тестовом режиме, и за это время оказалось, что многие пассажиры не знают, как правильно пользоваться валидаторами. Особенно это стало проблемой в часы пик — из-за ошибок возникали задержки при посадке.

Для оплаты нескольких пассажиров нужно сначала выбрать соответствующее количество на экране. Важно помнить: одну льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд — она не будет считываться сразу. Если пассажир не провалидирует карту, даже льготную, это будет считаться нарушением и может привести к штрафу.

До конца 2025 года продлится переходный этап — еще можно будет оплатить проезд наличными у водителя, но только с обязательным получением бумажного билета. Начиная с 2026 года предусмотрена исключительно безналичная форма расчета.

Как отметил руководитель проекта Петр Бобик, электронный билет – это не только удобство, но и важный шаг к прозрачной и эффективной транспортной системе. Сегодня валидаторы уже установлены во всех 40 автобусах "Электрон" и 27 машинах частных перевозчиков. До сентября 2025 транспортные карты получат все школьники города.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде – это шаг к современному, контролируемому и прозрачному общественному транспорту.

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