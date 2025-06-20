Держава систематично включає до переліку можливих варіантів безкоштовного житла для ВПО в Полтаві різних форм власності.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві можна буде знайти набагато легше та швидше, адже в Україні стартує масштабна інвентаризація нерухомого майна, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав переселенців Павло Фролов, підсумовуючи результати воркшопу «Житло для ВПО: прозора інвентаризація та антикорупційний контроль».

За його словами, уперше, в межах закону №4080-IX, запускається всебічна інвентаризація наявного житлового фонду, який може бути використаний для переселенців — безкоштовного житла для ВПО в Полтаві, що юридично оформлене, обліковане та підзвітне.

Закон також передбачає створення єдиного реєстру нерухомості, завдяки якому переселенці зможуть самостійно переглядати доступні варіанти, дізнаватися їхній стан і місце розташування.

За словами депутата, держава систематично включає до переліку можливих варіантів безкоштовного житла для ВПО в Полтаві різних форм власності — від державної й комунальної нерухомості до об'єктів громад, колишніх гуртожитків, санаторіїв, баз відпочинку та інших приміщень, які можна переобладнати для проживання.

Окрему увагу приділяють створенню інтерактивної мапи житлових об’єктів. При обласних військових адміністраціях вже працюють спеціальні комісії, що оцінюють технічний стан будівель. Водночас триває активний діалог із міжнародними партнерами щодо відновлення та підготовки житла.

«Це тільки початок. Наша мета — зробити так, щоб уже в 2025 році тисячі переселенських родин змогли обрати комфортне, безпечне та офіційно перевірене житло», — підсумував Павло Фролов.

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