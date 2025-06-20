Государство систематически включает в перечень возможных вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Полтаве разных форм собственности.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве можно будет найти гораздо легче и быстрее, ведь в Украине стартует масштабная инвентаризация недвижимого имущества, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав переселенцев Павел Фролов, подводя итоги воркшопа «Жилье для ВПЛ: прозрачная инвентаризация и антикоррупционный контроль».

По его словам, впервые, в рамках закона №4080-IX, запускается всесторонняя инвентаризация имеющегося жилого фонда, который может быть использован для переселенцев — бесплатного жилья для ВПЛ в Полтаве, юридически оформленного, учтенного и подотчетного.

Закон также предусматривает создание единого реестра недвижимости, благодаря которому переселенцы смогут самостоятельно просматривать доступные варианты, узнавать их состояние и месторасположение.

По словам депутата, государство систематически включает в перечень возможных вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Полтаве разных форм собственности — от государственной и коммунальной недвижимости до объектов общин, бывших общежитий, санаториев, баз отдыха и других помещений, которые можно переоборудовать для проживания.

Отдельное внимание уделяется созданию интерактивной карты жилых объектов. При областных военных администрациях уже работают специальные комиссии, которые оценивают техническое состояние зданий. В то же время продолжается активный диалог с международными партнерами по восстановлению и подготовке дома.

«Это только начало. Наша цель – сделать так, чтобы уже в 2025 году тысячи переселенческих семей смогли выбрать комфортное, безопасное и официально проверенной недвижимости», – подытожил Павел Фролов.

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