Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області відбувається на фоні загального підвищення вартості громадського транспорту в регіоні.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області відбулося відразу на кількох популярних напрямках, повідомляє Politeka.

Перевізник «Інтерспецмаркет», який обслуговує маршрут №100 (від залізничного вокзалу Кам’янського до Дніпра) та маршрут №215 (від АВЦ Дніпра до Кам’янського) підняв вартість до 60 гривень.

Крім того, маршрут «Кам’янське (к/р Мир, лівий берег) – Дніпро (цирк)», який обслуговує перевізник «Експрес-2001», також подорожчав. Пасажирам тепер платять 70 гривень.

У перевізників пояснюють зростання тарифів низкою причин: підвищенням цін на запчастини, зростанням податків, а також здорожчанням страхування транспортних засобів. Зокрема, з 1 січня застрахувати один автобус на пів року коштує щонайменше 8 тисяч гривень.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області відбувається на фоні загального підвищення вартості громадського транспорту в регіоні.

У самому Дніпрі також зросли тарифи: до 20 грн в автобусах та до 10 гривень в електротранспорті та метро. У міській раді пояснюють це зростанням цін на енергоносії, генератори, підвищенням курсу євро та мінімальної зарплати, а також зростанням витрат на технічне обслуговування транспорту та податків.

Водіям та автопідприємствам також доводиться витрачати більше на обслуговування транспорту — щомісячна вартість технічного обслуговування одного автобуса зросла майже вдвічі. Крім того, підвищення податків та скорочення фінансування з держбюджету суттєво вплинули на загальну вартість транспортних послуг.

Тож, місцевим мешканцям варто враховувати ситуацію, що склалася, при плануванні поїздок.

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