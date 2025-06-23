Подорожание проезда в Днепропетровской области происходит на фоне повышения стоимости общественного транспорта в регионе.

Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло сразу по нескольким популярным направлениям, сообщает Politeka.

Перевозчик "Интерспецмаркет", обслуживающий маршрут №100 (от железнодорожного вокзала Каменского до Днепра) и маршрут №215 (от АВЦ Днепра до Каменского) поднял стоимость до 60 гривен.

Кроме того, маршрут «Каменское (к/р Мир, левый берег) – Днепр (цирк)», обслуживаемый перевозчиком «Экспресс-2001», также подорожал. Пассажирам теперь платят 70 гривен.

У перевозчиков объясняют рост тарифов рядом причин: повышением цен на запчасти, ростом налогов, а также подорожанием страхования транспортных средств. В частности, с 1 января застраховать один автобус на полгода стоит не менее 8 тысяч гривен.

Подорожание проезда в Днепропетровской области происходит на фоне повышения стоимости общественного транспорта в регионе.

В Днепре также выросли тарифы: до 20 гривен в автобусах и до 10 грн в электротранспорте и метро. В городском совете объясняют это ростом цен на энергоносители, генераторы, повышением курса евро и минимальной зарплаты, а также ростом затрат на техническое обслуживание транспорта и налогов.

Водителям и автопредприятиям приходится тратить больше на обслуживание транспорта — ежемесячная стоимость технического обслуживания одного автобуса выросла почти вдвое. Кроме того, повышение налогов и сокращение финансирования из госбюджета существенно повлияли на общую стоимость транспортных услуг.

Поэтому местным жителям следует учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок.

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