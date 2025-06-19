Для оформлення грошей на догляд за пенсіонером в Харкові слід зібрати необхідний пакет документів.

Завдяки державній програмі українці можуть отримати гроші на догляд за пенсіонером, така допомога доступна й у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені відповідно до постанови Кабміну №859.

Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові передбачені для тих, хто проживає з пенсіонером і виконує обов’язки з догляду через його стан здоров’я.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №859, щомісячні виплати можуть отримувати особи, які:

перебувають у родинних стосунках із людиною, що потребує постійного піклування;

спільно проживають із нею та ведуть спільне господарство;

мають медичне підтвердження необхідності такого піклування.

Для оформлення грошей на догляд за пенсіонером в Харкові слід зібрати необхідний пакет документів, зокрема: паспорт, ідентифікаційний код, заяви, довідки про доходи, а також висновок медичного закладу про стан здоров’я підопічного.

Розмір допомоги визначається індивідуально. Він обчислюється як різниця між встановленим прожитковим мінімумом (у 2025 році — 2 920 грн) та середнім щомісячним доходом родини, розподіленим на кожного її члена.

Отже, якщо в родині троє людей і всі вони змушені жити лише на одну пенсію — сума компенсації може бути доволі відчутною. Натомість, якщо хтось із членів сім’ї має стабільний дохід, наприклад, працює, — виплата або буде мінімальною, або ж її взагалі не призначать.

Звісно, така допомога не здатна докорінно змінити життя. Проте в реаліях, коли навіть найнеобхідніше коштує чимало, — кожна гривня має значення.

Ця програма покликана підтримати тих, хто бере на себе відповідальність за турботу про людей похилого віку та потребує для цього додаткових ресурсів.

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