Для оформления денег по уходу за пенсионером в Харькове следует собрать необходимый пакет документов.

Благодаря государственной программе украинцы могут получить деньги по уходу за пенсионером, такая помощь доступна и в Харькове, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены в соответствии с постановлением Кабмина №859.

Деньги по уходу за пенсионером в Харькове предусмотрены для тех, кто проживает с пенсионером и исполняет обязанности по уходу из-за его здоровья.

Согласно постановлению Кабинета Министров №859, ежемесячные выплаты могут получать лица, которые:

находятся в родстве с человеком, нуждающимся в постоянной заботе;

совместно проживают с ними и ведут совместное хозяйство;

имеют медицинское подтверждение необходимости такой заботы.

Для оформления денег по уходу за пенсионером в Харькове следует собрать необходимый пакет документов, в частности: паспорт, идентификационный код, заявления, справки о доходах, а также заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья подопечного.

Размер пособия определяется индивидуально. Он исчисляется как разница между установленным прожиточным минимумом (в 2025 году – 2 920 грн) и средним ежемесячным доходом семьи, распределенным на каждого ее члена.

Итак, если в семье три человека и все они вынуждены жить только на одну пенсию — сумма компенсации может быть достаточно ощутима. А если кто-то из членов семьи имеет стабильный доход, например, работает — выплата либо будет минимальной, либо ее вообще не назначат.

Конечно, такая помощь не способна коренным образом изменить жизнь. Однако в реалиях, когда даже самое необходимое стоит немало, каждая гривна имеет значение.

Эта программа призвана поддержать тех, кто берет на себя ответственность за заботу о стариках и требует для этого дополнительных ресурсов.

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