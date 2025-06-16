Відключення води у Харкові проводяться згідно з графіками та можуть бути продовжені у разі виявлення додаткових пошкоджень.

Відключення води у Харкові триватимуть з 16 червня на кількох вулицях через аварії та необхідність ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, повідомляє Politeka.

Роботи проводять бригади КП «ХТМ», і відновлення водопостачання очікується не раніше 17–30 числа залежно від локації.

Так, за адресою вул. Верстатобудівна, 6 виявлено серйозний дефект у будинковій системі ГВ. Аварійні роботи розпочались 16 червня о 16:01 і триватимуть до 20:01 18 червня. На Клочківській, 197-А (під’їзд №2) — пошкодження на технічному поверсі, через що відключення гарячої води триватиме довше: з 16 червня 15:50 до 20:00 20-го.

Планові роботи проводяться і на вул. Зубарєва, 47. Тут гаряче водопостачання призупинене з 16 числа 16:00, повернути його планують до 20:00 17-го.

Ще один об’єкт — вул. Бучми, 36-Б, де виявлено дефект між квартирами №39–42. Роботи зі зварювання потребують відключення під’їзду №3 — без гарячої води залишаться мешканці квартир №32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45. Відновлення обіцяють лише до 18:00 30 числа.

Фахівці закликають місцевих жителів поставитися з розумінням, зробити запаси та за потреби звертатися до аварійних служб. Актуальна інформація публікується на офіційному сайті КП «ХТМ» і регулярно оновлюється.

Відключення води у Харкові проводяться згідно з графіками та можуть бути продовжені у разі виявлення додаткових пошкоджень.

Мешканців просять слідкувати за оновленнями та зберігати спокій у період проведення ремонтних робіт.

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